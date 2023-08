"Euphoria"-Stars trauern um Serienkollegen Angus Cloud (†25)

Die Stars der Erfolgsserie Euphoria müssen einen schweren Verlust verkraften. Gestern wurde bekannt, dass Angus Cloud (25), der in der Produktion in die Rolle Fezco geschlüpft war, verstorben ist. Seine Mutter hatte ihn leblos in ihrem Haus aufgefunden und den Notruf gewählt. Der aufstrebende Schauspieler wurde nur 25 Jahre alt. Im Netz verabschieden sich seine Serienkollegen nun rührend von Angus.

Viele seiner Co-Stars melden sich auf Instagram zu Angus' Tod und drücken ihre Trauer aus. "Die Tränen wollen einfach nicht aufhören", schreibt beispielsweise Storm Reid (20) und teilt dazu ein Bild des Verstorbenen. Auch Colman Domingo trauert um seinen Freund: "Das war sein Lächeln. Das war er. Möge er in Frieden ruhen." Angus sei unglaublich süß und einzigartig gewesen. Auch Javon Walton (17), der in "Euphoria" Fezcos Bruder verkörpert, schreibt tief bewegt, sie seien "für immer eine Familie".

Doch nicht nur die "Euphoria"-Darsteller, sondern auch zahlreiche weitere Prominente sind bestürzt über den frühen Tod. "Habe gerade die Nachricht über den Verlust von Angus gesehen. Ich habe nur ein paar Mal mit ihm gearbeitet, aber ich war sofort von seinem freundlichen, sanften Geist angezogen", äußert sich Gigi Hadid (28). Drake (36), der die Serie produziert, bezeichnet den US-Amerikaner als "gute Seele."

Sky Atlantic Angus Cloud in der Serie "Euphoria"

Getty Images Javon Walton und Angus Cloud, "Euphoria"-Stars

Getty Images Angus Cloud

