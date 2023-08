Kurz nach der Geburt: Lindsay Lohan stolz auf ihren Body!

Sie strahlt förmlich! Im März dieses Jahres hatte Lindsay Lohan (37) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht verkündet: Sie und ihre Partner Bader Shammas erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor einigen Tagen war es dann so weit und das Paar konnte seinen kleinen Sohn Luai auf der Welt willkommen heißen. Nun meldet sich die Schauspielerin das erste Mal bei ihren Fans zu Wort: Lindsay teilt im Netz ein Update von ihrem After-Baby-Body!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die Beauty einen Schnappschuss von sich, auf dem sie lediglich in einer kurzen Hose und einem Top posiert. Total glücklich strahlt die frischgebackene Mama darauf in die Kamera und schreibt zu dem Beitrag: "Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in den Monaten der Schwangerschaft und nach der Geburt geleistet hat." Ein Baby bekommen zu haben, sei für sie die allergrößte Freude!

Auch ihre Fans können der "Freaky Friday"-Darstellerin das Mutterglück regelrecht ansehen. "Du siehst einfach nur unfassbar gut aus", "Du sahst nie schöner aus" oder "Es macht mich so glücklich, dich so happy zu sehen", kommentieren unter anderem drei begeisterte Fans ihren Post.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

