Lizzo ausgeschlossen? Beyoncés Mutter Tina Knowles reagiert!

War es Absicht oder nicht? Seit wenigen Tagen stehen schwere Vorwürfe gegen die Sängerin Lizzo (35) im Raum. Drei ihrer ehemaligen Tänzerinnen verklagen sie wegen sexueller Belästigung und Machtmissbrauchs. Kurz nachdem diese News publik gemacht worden waren, hatte ihre gute Freundin Beyoncé (41) ein Konzert. Normalerweise kommt Lizzos Name in ihrem Song "Break My Soul" vor. Doch in Boston ersetzte ihn Queen B – jetzt meldet sich Tina Knowles (69) diesbezüglich zu Wort!

Nach Beyoncés Auftritt waren ihre Fans sich sicher: Sie schloss Lizzo ganz gezielt aus ihrer Show aus! Das konnte die Mutter der "CUFF IT"-Interpretin nicht unkommentiert lassen – unter einem Fan-Posting auf Instagram schrieb sie: "Sie hat auch nicht den Namen ihrer Schwester genannt, ihr solltet alle wirklich aufhören damit." Laut der 69-Jährigen habe dies also gar nichts mit der "Juice"-Interpretin zu tun.

Andere Fans stimmen Tina da zu. Sie meinen nämlich, dass Beyoncés abgeänderte Passage im Lied kein Diss gegen Lizzo, sondern gegen Erykah Badu sein sollte. Letztere hatte kürzlich auf Social Media ein Bild der Renaissance Tour geteilt. Darauf trug die 41-Jährige einen riesigen, metallischen Hut – Erykahs Markenzeichen. "Ich schätze, ich bin jetzt der Stylist von allen", hatte sie gegen Beyoncé geschossen. Diese nannte wiederum statt Lizzos Erykahs Namen wenige Tage später in Boston mehrmals im Track "Break My Soul".

Anzeige

Getty Images Beyoncé und ihre Mutter Tina Knowles, Mai 2011

Anzeige

Getty Images Lizzo auf der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Erykah Badu, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de