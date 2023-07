Für Instagram-Post: Beyoncé lässt Fans bei Konzert warten

Beyoncé (41) ist aktuell auf großer "Renaissance"-Welttournee. Dabei präsentiert sie vor ausverkauftem Publikum Mega-Shows – inklusive Outfit-Wechsel und spektakulärem Bühnenbild. Um die Sängerin einmal live zu erleben, nehmen ihre Fans wilde Ticket-Schlachten und lange Wartezeiten vor den Stadien auf sich. Sicher würden sie ihrem Idol da so einiges verzeihen. Oder doch nicht? Bei einem Konzert ließ Beyoncé ihre Fans jetzt ganz schön lange warten...

Während das Publikum sehnsüchtig auf den Superstar wartete, hatte die 41-Jährige zunächst wohl andere Prioritäten. Das lassen zumindest die Kommentare unter einem ihrer letzten Instagram-Posts vermuten. Denn statt zu performen, postete Beyoncé offenbar fleißig auf Social Media. Unter anderem forderte eine Userin die "Sweet Dreams"-Interpretin auf, endlich auf der Bühne zu erscheinen: "Komm auf die Bühne, ich bin gerade im Publikum." Ein anderer Fan fragte sich unterdessen nur: "Solltest du nicht bei der Arbeit sein?"

Mit dem besagten Post teilte die Musikerin mehrere Schnappschüsse von sich und ihren Liebsten. Auf diesen posieren unter anderem Queen B und Töchterchen Blue Ivy (11) in glamourösen Kleidern. Ein weiteres Foto zeigt Ehegatte und Papa Jay-Z (53), wie er in einem Smoking gekleidet in einem Aufnahmestudio sitzt.

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z, Musiker

Instagram / beyonce Blue Ivy Carter, Tochter von Jay-Z und Beyoncé

Instagram / beyonce Jay-Z, 2023

