Montana Browns Sohn Jude geht es noch immer nicht besser

Montana Brown ist noch immer voller Sorge. Die einstige Love Island-Teilnehmerin und ihr Partner Marc O'Connor begrüßten im vergangenen Juni ihren Sohn Jude auf der Welt. Doch vor wenigen Tagen folgte dann der große Schock: Unter Tränen verriet die Influencerin, dass ihr Baby am Zungenbändchen operiert werden musste. Jetzt kommen aber noch weitere Symptome hinzu: Montanas Sohn Jude ist offenbar noch lange nicht auf dem Weg der Besserung.

In ihrer Instagram-Story gibt die Mama nun ein Gesundheitsupdate über ihr Neugeborenes – offenbar geht es ihm noch nicht sonderlich besser. "Wir werden einen Osteopathen aufsuchen […]. Dort soll ihm mit der Spannung im Nacken und im Gesicht geholfen werden und auch um langfristig das mit dem Zungenbändchen in den Griff zu bekommen", verrät die Beauty. Allerdings machen Jude nun noch andere Symptome das Leben schwer. "Er hat auch viel erbrochen, was nicht normal ist, also gehen wir auch zu einem Kinderarzt, da er auch noch etwas Ausschlag hat", berichtet die Britin und merkt an, dass er zudem schwer atme und seine Augen ganz verklebt seien.

Für Montana sei es momentan schwer zuzuordnen, welche Symptome durch was genau hervorgerufen werden. Deshalb achte sie während des Stillens auf ihre Ernährung und verzichte erst einmal auf Eier, Gluten, Soja und Milchprodukte. "Er ist erst fünf Wochen alt, das fühlt sich alles schrecklich an. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ihm dann besser gehen wird, wenn er das jetzt schon alles durchstehen muss", versucht die Neu-Mama positiv zu denken.

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown im August 2022

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit ihrem Baby Jude

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Montana Brown im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de