Pete Davidson kehrt nach Reha-Aufenthalt zurück auf Bühne

Pete Davidson (29) geht es offenbar wieder besser. Eigentlich ist der Comedian für seine positive und lustige Art bekannt. Doch schon in der Vergangenheit hat der Schauspieler immer wieder mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen. Vor wenigen Wochen plauderte dann ein Insider aus, dass er sich wegen psychischer Probleme in eine Klinik begeben hat. Jetzt wird bekannt: Pete wird schon bald wieder auf die Bühne zurückkehren.

Auf Instagram verkündete der Komiker John Mulaney (40), dass er in wenigen Tagen gemeinsam mit Jon Stewart (60) und Pete auf Tour gehen wird. Das Trio werde im September in drei Städten sein Stand-up-Comedy-Programm zum Besten geben. Unklar ist bislang, ob Pete sich bis zum Start der Tour noch in der Klinik befindet oder bereits entlassen wurde. Die Verkündung der Show-Termine deutet jedoch darauf hin, dass es dem 29-Jährigen wieder besser geht.

Erst wenige Monate zuvor hatte der Komiker Schlagzeilen wegen eines Autounfalls gemacht. Anfang März war Pete gemeinsam mit Chase Sui Wonders (27) nach einem Date mit seinem Auto in ein Haus gefahren und wurde deswegen angeklagt. Ende Juli fiel dann das Urteil: Der TV-Star muss gemeinnützige Arbeit leisten.

Getty Images Pete Davidson auf der Met Gala 2023

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2022

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson im Februar 2023

