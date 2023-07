Pete Davidson erhält mildes Urteil wegen seines Autounfalls

Pete Davidson (29) wird zur Rechenschaft gezogen. Im vergangenen März hatten schockierende Neuigkeiten über den Comedian die Runde gemacht: Nach einem Date mit Chase Sui Wonders (27) soll er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben – mit Folgen: Mit hoher Geschwindigkeit war er in ein Wohnhaus gerast. Deshalb wurde er vor einigen Wochen angeklagt. Und jetzt steht Petes Urteil endlich fest!

Wie TMZ jetzt berichtet, ist die Staatsanwaltschaft zu einem Entschluss gekommen: Der Comedian entgeht einer Haftstrafe wegen rücksichtslosen Fahrens, indem er gemeinnützige Arbeit leisten muss. Insgesamt 50 Stunden wird der Ex von Kim Kardashian (42) bei einer Feuerwehr in New York abarbeiten. Aber nicht bei irgendeiner Wache wird er seine Strafe absolvieren: Er wird in der Stelle eingesetzt, in der sein Vater als Feuerwehrmann gearbeitet hatte, bevor er bei der 9/11-Tragödie ums Leben gekommen war.

Doch der Car-Crash hatte wohl noch weitreichendere Folgen, als zunächst angenommen wurde: Das Haus, in das Pete gefahren war, wurde mittlerweile komplett abgerissen! Und das, obwohl sich der Schaden laut TMZ in Grenzen gehalten hatte und die Versicherung des Comedians dafür aufkommen sollte.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

APEX / MEGA Angebliches Unfallauto von Pete Davidson

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de