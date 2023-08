So war "Beauty & The Nerd"-Alex' Ausraster für Chris Broy

Mit dieser Reaktion hat Chris Broy (34) nicht gerechnet! Der Influencer kämpfte in der diesjährigen Beauty & The Nerd-Staffel mit seiner Team-Kollegin Alex um den Sieg – vergangene Woche flogen die zwei allerdings raus. Kurz vor ihrem Exit war es zu einem riesigen Streit zwischen den beiden gekommen. Der Grund: Bei einem Spiel hatte sich Chris als stereotyper Nerd verkleidet, was Alex als beleidigend empfand. Wie war die Situation für Chris? Promiflash hat für euch nachgefragt...

"Ich hatte von vornherein keine negativen Intentionen bei dem Spiel. Ich wurde sehr oft gefragt, was für mich ein 'Nerd' ist und das war halt immer bzw. ist noch genau mein Bild davon. Jemand, der keinen Wert auf seine äußerliche Darstellung legt, weil er ganz andere Wertvorstellungen und Interessen hat, aber hochintelligent ist", schildert der 34-Jährige im Promiflash-Interview. Der Begriff Nerd sei für Chris keine Beleidigung: "Doch Alex hat bei der Diskussion oder bei meinem Auftreten irgendwas getriggert." Die Diskussion sei zwar wichtig, doch "die Art und Weise und der Ton [sei] ausbaufähig gewesen."

Der Streit hat ihr Verhältnis aber nicht zerrüttet. Noch immer verstehen sich die beiden super, haben ab und zu Kontakt. "Aber Alex weiß: Egal was ist, sie kann sich immer bei mir melden und ich hab immer ein offenes Ohr für sie!", betont Chris gegenüber Promiflash.

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

Instagram / aleelax Alex, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2023

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

