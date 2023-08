Allein mit Baby: Sängerin Jessie J ist seit drei Tagen wach!

Sie ist erschöpft! Jessie J (35) ist im Mai dieses Jahres Mama geworden. Die Sängerin hatte lange überlegt, ob sie den Kleinen und ihren Partner im Netz zeigen will. Doch jetzt können sich ihre Fans vor den Schnappschüssen der kleinen Familie kaum retten. Aber auch die Schattenseiten des Mutterdaseins präsentiert sie ihren Followern. Ihr Freund Chanan Colman ist derzeit nicht bei seinen Liebsten. Deshalb ist Jessie seit Tagen schlaflos!

In ihrer Instagram-Story schildert sie ehrlich: Jessie ist überfordert! "Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen. Papa ist weg, also muss ich alles machen. Außerdem hat der Kleine sich in eine schnarchende Gremlin-Klarinette verwandelt. Hilfe", scherzt die "Price Tag"-Interpretin liebevoll über ihr Baby. Sie sei in ihrem Leben noch nie so müde gewesen – vor allem jetzt denkt sie an die ganzen alleinerziehenden Eltern.

"Ich umarme alle, die das immer alleine durchziehen. [...] Ihr seid die Champions", führt Jessie weiter aus. Nicht nur ihren Alltag zeigt sie ehrlich und offen – sondern auch ihren After-Baby-Body. Die Musikerin scheint sich pudelwohl darin zu fühlen und posierte für ein Bikinibild selbstbewusst vor dem Spiegel.

Getty Images Jessie J im Januar 2020

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky im Juli 2023

Instagram / jessiej Jessie J im Juli 2023

