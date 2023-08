Deutlich erkennbar: Louisa Jindaoui zeigt ihren Babybauch!

Sie strahlt vor Glück! Louisa Jindaoui (23) und ihr Liebster Nader (26) überraschten ihre Community vor wenigen Wochen mit zuckersüßen News: Sie erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Im Oktober 2021 hatte bereits Töchterchen Imani das Licht der Welt erblickt. Seitdem gewährt das Paar seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen ganz normalen Familienalltag. Im Netz präsentiert Louisa jetzt stolz ihren stetig wachsenden Babybauch.

"Der Richtige", schreibt die YouTuberin auf Instagram zu mehreren Bildern von sich und ihrem Liebsten. Auf diesen posiert das junge Paar in der Abenddämmerung gemeinsam für die Kamera. Darauf deutlich zu erkennen: Der süße Mini-Babybauch der 23-Jährigen. Während Louisa ihren Bauch zärtlich umklammert und sich dabei ihr breites Grinsen kaum verkneifen kann, gibt sich Nader ganz cool und lässig. Die Vorfreude auf ihren zweiten Spross ist den beiden dabei klar anzusehen – sie scheinen im absoluten Liebesglück zu schwelgen.

Erst kürzlich verriet Louisa, dass sie nicht mit ihrer Schwangerschaft rechnete. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte sie damals: "Wir wollten ein zweites Baby. Das wisst ihr ja. Trotzdem war es so unerwartet für mich." Dennoch sei sie vom Moment der Gewissheit an überglücklich gewesen. "Ich habe so viel geweint vor Freude", sagte der Social-Media-Star.

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Social-Media-Stars

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui, YouTuber

