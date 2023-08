Die Royals gratulieren Herzogin Meghan nicht zum Geburtstag

Diese Stille spricht Bände! Seit 2018 ist die ehemalige Schauspielerin mit Prinz Harry (38) verheiratet. Gemeinsam lebt das Paar in den USA, nachdem sie dem royalen Leben vor über drei Jahren den Rücken gekehrt hatten. Am heutigen Tag wird Herzogin Meghan (42) ein Jahr älter – die einstige "Suits"-Darstellerin feiert ihren 42. Geburtstag. Doch scheint ein Geschehnis ihren Ehrentag in einen dunklen Schleier zu hüllen: Die Glückwünsche der Royals bleiben überraschend aus.

Dass die britische Königsfamilie ihr nicht gratuliert, wird an der einstigen "Suits"-Darstellerin nicht spurlos vorbeigehen. Schließlich ist es das erste Jahr, in dem Meghan mit völliger Ignoranz entgegnet wird. Wie ein königlicher Berater gegenüber Daily Mail verrät, habe das auch seinen guten Grund: Demnach berücksichtige die royale Familie auf ihren offiziellen Social-Media-Profilen nur Geburtstage aktiver Mitglieder des britischen Königshauses. Während zu ihrem Ehrentag Stille seitens der Royals herrscht, hatten diese sich jedoch wie gewohnt zum vierten Geburtstag des kleinen Archie (4) zu Wort gemeldet.

Nachdem Harry und Meghan sich in einem Interview abwertend gegenüber dem britischen Königshaus geäußert hatten, verschlechterte sich das Verhältnis zu diesem zunehmend. Die offensichtlichen Reibungen erreichten ihren Höhepunkt, als Harry seine Familie in seinen Memoiren öffentlich an den Pranger stellte. Ob die Royals sich letztlich dazu erbarmen lassen, am Geburtstag des royalen Rotschopfes persönliche Glückwünsche in die USA zu schicken, bleibt daher ungewiss.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de