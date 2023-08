Insider: Verließ Bocc seine Freundin für "Ex on the Beach"?

Hat er seine Beziehung für eine Show beendet? Bei Ex on the Beach ging es schon in der ersten Folge rund – und auch einige Wochen später flacht der Spannungsbogen nicht ab. Mittlerweile crashte auch der Love Island-Star Bocc die Runde, um alles mit seinem Ex-Flirt Carina zu klären. Nicht nur in Mexiko sorgt das Reality-TV-Sternchen für Aufruhr, sondern auch abseits der Kamera. Nun heißt es: Bocc hatte für "Ex on the Beach" mit seiner Freundin Schluss gemacht!

Tatsächlich soll er eigentlich in einer Beziehung gewesen sein, bis dann die Zusage für das Single-Format eintrudelte. Das berichtet eine enge Bekannte von Bocc' Ex-Freundin Daria gegenüber Promiflash. Zunächst sei sein Plan gewesen, eine Fake-Trennung mit Daria durchzuziehen und dann gemeinsam mit ihr zu "Ex on the Beach" zu gehen. Am Ende habe er aber sein eigenes Ding durchgezogen.

"Er hatte eine Zusage bekommen und hat per Telefon Schluss gemacht", schildert der Promiflash-Insider. Das soll aber noch nicht alles sein. In der Show hat er ein Auge auf Anastasia geworfen, die für ihre extrovertierte Art bekannt ist und ihre Sexualität offen auslebt. Bocc feiert die Blondine dafür. Außerhalb der Reality-TV-Welt soll er damit aber gar nicht gut umgehen können. "Seine Freundin durfte nicht mehr anziehen, was sie wollte und keine eigene Meinung haben", heißt es weiter.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Bocc, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

privat Bocc Özsu (r.) mit seiner Ex Daria

Anzeige

Instagram / nastyhale Anastasia Hale im Juni 2023

Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Bocc für eine Show seine Freundin verlassen hat? Ja, irgendwie schon. Nein, das wäre zu krass. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de