Lizzo vs. Ex-Tänzerinnen: Kommt es etwa zu einem Prozess?

Sehen sie sich vor Gericht? Vor wenigen Tagen hatten drei Frauen schwere Vorwürfe gegen die Rapperin Lizzo (35) erhoben. Die drei hatten einst für sie als Background-Tänzerinnen gearbeitet. In einer Klage werfen sie der Musikerin unter anderem Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und Bodyshaming vor. Gestern äußerte sich Lizzo erstmals dazu – sie bestreitet die Anschuldigungen. Die Tänzerinnen nehmen das aber nicht einfach so hin.

Gegenüber Us Weekly erklärte die Anwältin der drei Tänzerinnen, Neama Rahmani, nun, wie es weitergehen könnte. "Die meisten Fälle werden beigelegt, aber in diesem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass es zu einem Prozess kommt", erklärte sie dem Online-Magazin. Der Ball liege jetzt jedoch bei Lizzo. "Wir werden sehen, was sie und ihre Anwälte tun, und das wird bestimmen, ob dieser Fall prozessiert wird", führte die Juristin abschließend aus.

Die Klägerinnen hatten sich gestern zu Lizzos Stellungnahme geäußert – und waren völlig fassungslos. In einer Erklärung, die Page Six vorliegt, hatten die Tänzerinnen deren "herablassende Kommentare" kritisiert. Zudem merkten sie den "völligen Mangel an Empathie" der 35-Jährigen für ihre Situation an.

Getty Images Lizzo, Rapperin

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Getty Images Lizzo, Musikerin

