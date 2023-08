Shakiras Ex Gerard Piqué zieht mit Clara in alte Villa ein

Die Villa ist doch altbekannt. Das einstige Traumpaar Gerard Piqué (36) und Shakira (46) trennte sich im vergangenen Jahr. Der Fußballer hat jedoch schon eine neue Frau an seiner Seite: Clara Chia Marti. Gerard teilt seine Liebe zu seiner Neuen gerne mit seinen Fans – auch in der Öffentlichkeit wurde das Couple schon häufiger zusammen abgelichtet. Jetzt sollen Gerard und Clara in die alte Villa von ihm und Shakira ziehen.

Wie ein Insider preisgibt, soll das neue Haus des 36-Jährigen wohl das sein, in dem er mit seiner Ex lebte. "Shakira lebte in diesem Haus im Jahr 2012, als sie nach Barcelona kam", so der Journalist Pepe del Real gegenüber El Programa de Ana Rosa. Angeblich soll das Haus Shakiras erstes Zuhause in Spanien gewesen sein – die Bilder ihrer ersten Schwangerschaft wurden laut Pepe ebenfalls in dieser Villa aufgenommen.

Das luxuriöse Eigenheim hat mehrere Stockwerke, eine riesige Terrasse, einen Infinity-Pool und sogar einen eigenen Fußballplatz. "Es ist kein neues Liebesnest, es ist ein Haus, das sie nutzen werden, um dort zu leben oder sich für den Sommer niederzulassen", fügte der Journalist hinzu.

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

Jordi Martin / BACKGRID Gerard Piqué und Clara Chia Mati verlassen das Gerichtsgebäude

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, einstiger Fußballspieler

