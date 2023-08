So kommen die neuen "Are You The One?"-Promikandidaten an!

Es wird wieder geflirtet, gestritten und gematcht – Are You The One – Reality Stars in Love steht in den Startlöchern. Mitte August startet das Datingformat in die dritte Promirunde. Am Donnerstag wurden die Kandidaten der diesjährigen Staffel bekannt gegeben. Unter ihnen sind Mike Heiter (31), Sandra Sicora (31) und auch Danilo Cristilli (26). Eine bunte Mischung aus alten und neuen Celebrities sucht in der Show ihr Liebesglück – und die Truppe kommt bei den Fans gut an!

In einer Promiflash-Umfrage ist die eindeutige Mehrheit begeistert: Über 80 Prozent der Leser (445 von gesamt 553 Votes) freuen sich auf die Staffel und den starken Cast. Nur knapp 20 Prozent hingegen sind nicht überzeugt – und trauern der Besetzung der Staffel von 2022 mit Calvin Kleinen (31), Gina Alicia und Co. hinterher.

Doch die Zuschauer können sich noch auf zwei weitere Kandidaten freuen! Im Pressebereich von RTL gibt es bereits Fotos von Max Bornmann und Darya Strelnikova. Der Make Love, Fake Love-Hottie und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sind also auch Teil der neuen Season.

Sandra Sicora, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Danilo Cristilli, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023

Max Bornmann und Darya Strelnikova

