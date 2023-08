Total happy: Kendall Jenner und Bad Bunny genießen Date!

Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) halten weiter an ihrer Romanze fest. Im Februar dieses Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass das Model mit dem Rapper anbandelt. Immer wieder werden die beiden seither gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Offiziell bestätigt haben die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Musiker eine Beziehung bislang jedoch nicht. An ihrer Liebelei scheinen sie aber weiterhin festzuhalten: Kendall und Bad Bunny waren wieder auf einem Date!

Auf Bildern, die People vorliegen, ist die 27-Jährige gemeinsam mit dem "I Like It"-Interpreten zu sehen. Paparazzi lichteten das vermeintliche Paar beim Verlassen eines Klubs in West Hollywood ab. Dort sollen sie sich gemeinsam die "Dave Chappelle Comedy Show" angesehen haben. Das Lächeln in Kendalls Gesicht deutet darauf hin, dass der Abend mit Bad Bunny durchaus schön gewesen sein muss.

Wie ein Insider bereits Ende Mai ausgeplaudert hatte, soll es zwischen den beiden ziemlich ernst sein. Der Rapper habe schon die Familie des TV-Stars kennengelernt. "Er verbringt nicht nur mehr Zeit mit Kendall, sondern auch mit dem Rest der Familie", hatte die Quelle verraten. Bei den Liebsten der 27-Jährigen soll der gebürtige Puerto-Ricaner auch ziemlich gut ankommen.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige

Backgrid / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de