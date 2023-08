Ärzte haben Probleme, Céline Dions Krankheit zu behandeln

Céline Dions (55) Erkrankung bereitet einige Probleme. Im Dezember 2022 hatte die Musikerin publik gemacht, dass sie an einer seltenen Krankheit leidet. Die "The Power Of Love"-Interpretin ist an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom erkrankt – die Symptome sind schlimme Krämpfe sowie eine extreme Einschränkung der Mobilität. Seither lebt die Sängerin sehr zurückgezogen und wird medizinisch behandelt. Allerdings ist es schwierig, ihr Leiden zu lindern...

Célines Schwester Claudette Dion (74) gibt ein Update! Im Interview mit Le Journal de Montreal konnte sie allerdings nichts Gutes berichten. "Wir finden keine Medikamente, die helfen, aber weiterhin Hoffnung zu haben, ist wichtig", erklärte sie. Laut Claudette müsse sich ihre Schwester viel ausruhen nach den Strapazen der vielen Konzerte, die sie in ihrer Karriere bereits absolvierte. "An einem bestimmten Punkt versuchen dein Herz und dein Körper dir etwas zu sagen. Es ist wichtig, darauf zu hören", merkte sie abschließend an.

Célines Fans machen sich große Sorgen um die Sängerin. Bereits vor einigen Wochen hatte ihre Schwester sich zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. "Sie arbeitet hart und wir sind zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden", hatte sie in der Fernsehsendung "Bonsoir Bonsoir" erklärt.

