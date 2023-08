Danni Büchner überrascht ihre Fans mit Style-Veränderung

Daniela Büchner (45) hat eine echte Verwandlung hinter sich! Die TV-Auswanderin ist an der Seite ihres Ehemanns Jens Büchner (✝49) bekannt geworden. Nach seinem tragischen Tod im Jahr 2018 baute sich die Blondine alleine ein Standbein in der Öffentlichkeit auf. 2020 schaffte es die Witwe von Jens sogar auf den dritten Platz des Dschungelcamps. In den vergangenen Jahren hat sie einige Kilogramm abgenommen und eine echte Style-Veränderung hingelegt. Jetzt postet Danni ein paar Schnappschüsse von ihrem neuen Selbst.

Auf Instagram postet die Beauty eine Reihe von Fotos von sich, auf denen sie in die Kamera strahlt. Danni posiert in einem weißen Oberteil und einer hellen Hose und sieht dabei einfach nur glücklich aus. Es wirkt so, als präsentiere sie stolz ihren schlanken Körper, für den sie im vergangenen Jahr viel getan hat.

Auch ihren Fans scheint Dannis positiver Wandel direkt aufgefallen zu sein. "Wenn dein Mann im Himmel dich so sehen würde, wäre er sehr stolz auf dich, nicht nur auf dein Aussehen, sondern auch darauf, wie du alles rockst", kommentiert ein Follower unter ihr Posting.

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

