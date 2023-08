Herzogin Meghan muss für ein Comeback in Hollywood liefern!

Für eine Rückkehr muss Herzogin Meghan (42) einiges tun. Vor ihrer Heirat mit Prinz Harry (38) war die US-Amerikanerin als Schauspielerin tätig. Große Bekanntheit hatte sie mit der TV-Serie Suits erlangt – in der sie von 2011 bis 2018 als Rachel Zane mitwirkte. Als Vollzeit-Royal hatte sie nicht mehr vor der Kamera stehen können. Doch seit 2020 gehört sie nicht mehr zum engsten Kreis der britischen Königsfamilie – somit könnte sie wieder schauspielern. Doch dafür muss Meghan liefern!

Meghan muss sich reinknien! Gegenüber Mirror erklärt nun Filmmusikkomponistin Nicole Russin-McFarland, dass die 42-Jährige gute Chancen hätte, wieder Fuß in der Filmbranche zu fassen. Doch das könne nur etwas werden, "wenn sie die Arbeit leistet, die ihr Respekt einbringt". Meghan habe das Zeug dazu, sich in Hollywood einen Namen zu machen und könne definitiv eine "A-Listen-Schauspielkarriere" haben. "Jeder Film, in dem sie mitspielt, hat das Potenzial, die größten Fans zu versammeln", merkte Nicole abschließend an.

Nachdem die Sussexes 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, hatten sie mit großen Unternehmen Deals abgeschlossen. Sonderlich erfolgreich waren diese aber nicht. Beispielsweise hatte Spotify nach nicht mal einem Jahr die Zusammenarbeit mit Harry und Meghan beendet. Der Grund: Die Eheleute hatten zu wenig Arbeit in die ganze Sache gesteckt.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2012

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

