Lisa und Lena (19) denken an ihre Anfangszeit zurück. 2015 haben die Zwillinge angefangen, auf der Social-Media-Plattform TikTok, die damals noch Musical.ly hieß, Tanzvideos zu veröffentlichen. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sie Tausende von Abonnenten – nur ein Jahr später waren es über eine Million. Inzwischen sind Lisa und Lena sogar regelmäßig im TV zu sehen. Dass es mit ihrer Karriere so steil bergauf gehen würde, hätten sie damals wohl nicht gedacht. Nun blicken die beiden mit süßen Throwback-Aufnahmen auf ihre Social-Media-Laufbahn zurück.

Auf Instagram veröffentlichten die 19-Jährigen ihr erstes gemeinsames Video, das sie damals hochgeladen hatten. In dem Beitragstext bedankten sie sich bei ihren Fans für die große Unterstützung in den vergangenen sechs Jahren. "Was für eine Reise... Alles fing mit diesem Video an... Wenn wir gewusst hätten, was passiert... So verrückt", schrieben die Baden-Württembergerinnen. Nur wenige Minuten später posteten sie zudem eine Reihe von gemeinsamen Bildern und erklärten: "Die Zeit fliegt."

Doch nicht nur bei Lisa und Lena, sondern auch bei ihren Fans kommen beim Anblick dieser Aufnahmen Erinnerungen hoch. "Oh mein Gott, das war vor ungefähr fünf Jahren. Ich habe jeden Tag euer Musical.ly geschaut und dachte: 'Ich möchte wie sie sein'", kommentierte eine Userin. Ein anderer Fan schrieb: "Es fühlt sich an, als hätte ich die Bilder erst vor ein paar Tagen gesehen."

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Social-Media-Stars

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, TikTok-Stars

Getty Images Lisa und Lena im März 2019 in Los Angeles

