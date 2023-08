Nach Wurf: Cardi Bs Mikro wird für guten Zweck versteigert

Der Vorfall hat doch noch ein gutes Ende! Cardi B (30) zählt zu den erfolgreichsten Rapperinnen der Welt und performt regelmäßig vor Tausenden von Fans. Bei einem ihrer Konzerte verlor sie kürzlich aber die Fassung: Als ihr eine Besucherin Wasser ins Gesicht spritzte, warf die "Bodak Yellow"-Interpretin ihr Mikrofon nach ihr. Aus der schwierigen Situation entwickelt sich jetzt aber noch etwas Gutes: Cardis Mikrofon wird für einen wohltätigen Zweck versteigert!

Nach dem Wurf hat sich der Besitzer des Veranstaltungsortes, Scott Fisher, dazu entschieden, das Mikro auf einer Online-Plattform zu verkaufen. Wie er auf Facebook erklärte, sollen "100 Prozent des Erlöses zu gleichen Teilen an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gehen." Offenbar ist das Interesse an dem Mikrofon auch ziemlich groß: Schon mehr als 120 Personen haben sich an der Versteigerung beteiligt – aktuell liegt das Höchstgebot bei mehr als 91.000 Euro. Noch bis zum 8. August können Interessenten dafür bieten.

Muss Cardi B auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen? Obwohl die Konzertbesucherin wohl Ermittlungen eingeleitet hatte, wird die Musikerin für ihren Wurf nicht zur Rechenschaft gezogen. "Heute Nachmittag wurden wir vom Las Vegas Metropolitan Police Department benachrichtigt, dass es keine Anklage gegen Cardi geben wird", erklärten ihre Anwälte kürzlich gegenüber TMZ.

Cardi B im Januar 2020

Cardi B im Mai 2023

Cardi B, Rapperin

