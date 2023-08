Courtney Stodden wurde erstmals nach Trennung gesehen!

Courtney Stodden (28) ist wieder da! 2017 hatte das nicht-binäre Model den Filmproduzenten Chris Sheng kennengelernt – bei den beiden funkte es auf Anhieb. Rund vier Jahre später machte das Paar seine Verlobung bekannt. Aus dieser wurde allerdings nichts: Anfang des Jahres sollen sich die zwei getrennt haben. Seither zog sich die Medienpersönlichkeit ziemlich aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt wurde Courtney gesichtet!

Auf neuen Paparazzi-Schnappschüssen wurde das Model am Dienstag allein beim Kauf eines Eiskaffees in Los Angeles gesichtet. Dabei war der TV- Star mit den brünetten Haaren fast nicht wiederzuerkennen! Courtney präsentierte sich in einem langen Kleid mit Tigerprint und tiefem Rückenausschnitt, das sie mit grünen High Heels kombinierte. Auf den Bildern strahlte die Schönheit um die Wette und wirkte sehr happy.

Erst vor wenigen Tagen gab ein Sprecher des 28-jährigen Models gegenüber Daily Mail preis, dass Courtney schon bald plane über Chris auszupacken: "Courtney [...] freut sich schon darauf, die eigene Geschichte zu erzählen." Welche pikanten Storys die TV-Persönlichkeit schon bald enthüllt, bleibt abzuwarten. Allerdings lässt sich vermuten, dass es in erster Linie um die gescheiterte Ehe und den Ex-Partner Chris gehen wird.

Snorlax / MEGA Courtney Stodden mit ihrem Verlobten Chris Sheng im Mai 2021

MEGA Courtney Stodden im August 2023

Getty Images Courtney Stodden bei den Streamy Awards in L.A. im September 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de