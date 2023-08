Das wünscht sich Herzogin Meghan jedes Jahr zum Geburtstag!

Herzogin Meghan (42) bleibt bescheiden. 2018 hatte die ehemalige Schauspielerin mit Prinz Harry (38) den Bund fürs Leben geschlossen. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern von Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2). Ihre Kids ziehen sie in den USA auf, weit weg vom britischen Königspalast. In ihrer Heimat verbrachte Meghan auch ihren 42. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag wünscht sie sich jedes Jahr dasselbe.

Materielle Dinge sind Meghan an ihrem Geburtstag offenbar nicht wirklich wichtig. Bereits 2016 hatte sie auf ihrem Blog The Tig, der inzwischen nicht mehr existiert, erklärt, was sie sich jedes Jahr am 4. August wünscht. Sie wünsche sich mehr Inspiration und dass die Menschen netter zu sich selbst sind. Außerdem betrachte sie ihren Ehrentag als "ihr eigenes persönliches Neujahr" – inspiriert von ihrer Mutter Doria.

Meghan hatte in diesem Jahr mal in ihren Geburtstag reingefeiert. Zusammen mit ihrem Mann hatte sie in Montecito ein Nobel-Restaurant besucht. Zu diesem Anlass strahlte die einstige Suits-Darstellerin in einem schicken Bodycon-Kleid.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen, 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem Verlobungsring, November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de