Kaum zu erkennen: Prinzessin Anne zeigt sich in Regenjacke

Prinzessin Anne (72) zeigt sich mal wieder herrlich nahbar! Schon öfter hat die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) bewiesen, dass in ihr nicht die typische Prinzessin steckt. In der Öffentlichkeit hält sich die Royal für gewöhnlich eher zurück. Zu besonderen Events, wie zur Ehrung ihrer verstorbenen Mutter oder auch zur Krönung ihres Bruders König Charles III. (74) tritt sie dann wieder ins Rampenlicht. Auf einem kürzlichen Event ist Anne jedoch kaum wiederzuerkennen!

Paparazzi lichteten die 72-Jährige am ersten Tag des Festival of British Eventing in einer knallorangefarbenen Regenjacke ab! Völlig nahbar steht sie dabei bewaffnet mit einem Eimer, braunen Stiefeln, einer Reiterhose sowie einem Reithelm auf einer Wiese. Schließlich dreht sich bei dem Spektakel alles rund ums Reiten und Prinzessin Anne ist eine begnadetet Reiterin! Der Look stellt dennoch einen ziemlichen Kontrast zu der eleganten Festtagsgarderobe dar, den die Royal sonst meist zur Schau stellt.

Zu seiner Krönung im Mai hatte der amtierende Monarch seiner Schwester eine ziemlich wichtige Aufgabe überlassen! Nach der Zeremonie war Anne hinter der goldenen Kutsche des Königspaares hinterhergeritten und hatte die militärische Garde von etwa 6.000 Soldaten angeführt. "Er belohnt die Princess Royal für ihre jahrelange Loyalität und ihre unerschütterliche Hingabe an die Pflicht, die über allem steht", hatte ein Palast-Insider gegenüber Mirror erklärt.

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

MEGA Prinzessin Anne beim Festival of British Eventing 2023

Getty Images Prinzessin Anne bei der Krönung von König Charles III. im Mai 2023

