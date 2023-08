Kelly Rutherford enttäuscht: Ihre Kinder wollen seriöse Jobs

Es gibt Unstimmigkeiten in der Familie von Kelly Rutherford (54). Die Schauspielerin verkörpert in der Kultserie Gossip Girl die Rolle einer Mutter zweier Kinder. Auch im wahren Leben hat sie einen Sohn und eine Tochter. Für die beiden hat sie bereits Zukunftspläne. Sie sollen in ihre Fußstapfen treten. Da scheint sich die Familie nicht einig zu sein. Jetzt, wo sie Teenager sind, haben die Kinder eigene Vorstellungen von ihrem zukünftigen Beruf. Kellys Job kommt für sie nicht infrage.

Beim Rafaello Summer Day spricht die Zweifachmama stolz mit Promiflash über ihren Nachwuchs. Die "Gossip Girl"-Bekanntheit träumt davon, dass sich ihre Kinder zu Künstlern entwickeln würden. Kellys Sohn Hérmes und Tochter Helena haben jedoch andere Pläne: "Ich glaube, sie wollen etwas Seriöses wie Anwalt oder Arzt werden, wie es von allen Eltern der Traum ist. Also ich wünsche mir das komplette Gegenteil." Die 54-Jährige sage ihnen immer wieder: "Werdet Künstler!" Trotz allem ist sie begeistert von Hérmes und Helena. "Ich bin beeindruckt, wie schlau sie sind", prahlt die Schauspielerin.

Um dem 16-Jährigen und der 13-Jährigen näher zu sein, beschloss Kelly, nach England zu ziehen. Gerade im Teenager-Alter sei ihr die enge Bindung zu den Kindern besonders wichtig. Hérmes und Helena leben nämlich bei ihrem Vater Daniel Giersch (49) in Frankreich. Durch ihren Umzug hat Kelly das Leben auf dem Land für sich entdeckt, aber in der Stadt zu sein, mag sie mindestens genauso sehr.

Kelly Rutherford in München, 2022

Matthew Settle, Kelly Rutherford, Nicole Fiscella, Taylor Momsen, Leighton Meester und Eri

Kelly Rutherford im November 2011

