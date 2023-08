Prinz Harry und seine Meghan werden in Hollywood ignoriert!

Steht Herzogin Meghans (41) Hollywood-Comeback etwa unter keinem guten Stern? Bereits seit 2020 leben die ehemalige Suits-Darstellerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) in den USA. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, plane das Paar nun einen Umzug innerhalb der Vereinigten Staaten. Grund dafür seien die Karrierepläne der zweifachen Mutter: Meghan wolle wieder in Hollywood durchstarten. Doch wie ein Insider jetzt verrät, könnte das schwierig werden, denn Harry und Meghan werden von den ganz Großen in Hollywood wohl ignoriert!

Im Interview mit The Express US plaudert Paula Froelich, die für den US-amerikanischen Fernsehsender NewsNation arbeitet, aus, dass viele der einflussreichen Leute in Hollywood den Kontakt zu den Ex-Royals meiden. Aber warum? Laut Paula befürchte man, seine Geschäfte aufs Spiel zu setzten und Prinz William (41) sowie seine Frau Kate (41) zu verärgern. "Jeder hat einen Film zu verkaufen oder ein Broadway-Stück, das er in London auf der Leinwand oder (auf der Bühne) im Londoner West End uraufführen will – und sie wissen, dass William und Kate, die dort die größten Prominenten sind, nicht auftauchen werden, wenn sie denken, dass jemand mit Harry und Meghan befreundet ist", erklärt Paula.

Doch nicht nur die großen Macher in Hollywood nehmen von Harry und der 41-Jährigen Abstand – auch ihre einst guten Freunde David (48) und Victoria Beckham (49) sollen mit ihnen gebrochen haben. Das Ende der Freundschaft habe sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) angeblich selbst zuzuschreiben. So berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail, dass der 38-Jährige dem Paar vorgeworfen habe, private Infos über sie an die Presse weitergegeben zu haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

