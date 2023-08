Bald Mama: Kate Merlan plant aktuell fleißig Nachwuchs!

Kate Merlan (36) steckt mitten in der Babyplanung! Schon lange wünscht sich die Influencerin, Mama zu werden. Am liebsten möchte sie eine ganze Rasselbande bei sich zu Hause herumflitzen sehen. In den vergangenen Jahren scheiterte ihr Kinderwunsch jedoch an Ehemann Jakub Jarecki (27), mit dem sie eine On-off-Beziehung führte. Der Fußballer wollte keine Kinder und die Partnerschaft der beiden zerbrach deswegen vor wenigen Monaten endgültig. Die Beauty hält aber nach wie vor an ihrem Wunsch fest. Deswegen steckt Kate gerade voll in der Babyplanung.

"Das Babythema ist auf jeden Fall sehr präsent in meinem Kopf", gibt die 36-Jährige auf Instagram preis. "Ich bin aktuell in einer sehr intensiven Vorbereitungszeit, was das schwanger werden anbelangt", fügt sie hinzu. Sie denke aktuell viel darüber nach, wie und mit wem sie Nachwuchs haben möchte. Denn Kate ist sich sicher: "Ich möchte immer noch vier Babys." Noch dieses Jahr soll es so weit sein und die Reality-TV-Bekanntheit möchte bald das erste von vielen Kindern in den Armen halten.

Das Ex-Paar machte kein Geheimnis daraus, dass es im Bett gar nicht gut lief. Nach ihrer Teilnahme an Prominent getrennt versuchten sie es deswegen mit einer Sexualtherapie, die Früchte getragen hat. "Du knüpfst an deine alten Talente wieder an. [...] Es wird so langsam. Du gibst dir ja auch Mühe. [...] Die Kondition hat nachgelassen, aber die Technik ist immer noch gut", lobte Kate ihren Mann noch im April. Doch wenig später war der Ofen dann komplett aus.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Star

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Kate Merlan, Januar 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

