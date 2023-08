"Barbie" spielt in drei Wochen fast eine Milliarde Euro ein!

Barbie ist und bleibt der rosarote Kassenschlager! Vor wenigen Wochen lief die Realverfilmung um die berühmte Puppe in den Kinos an. Binnen kürzester Zeit entpuppte sich der Streifen um Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) als absoluter Volltreffer. Alleine am ersten Wochenende hatte der Kinohit umgerechnet 270 Millionen Euro eingespielt. Und der Hype flacht nicht ab – im Gegenteil: "Barbie" ist weiterhin auf der Überholspur!

"Barbie" ist schon jetzt ein pinker Megaerfolg! Wie unter anderem Spiegel berichtet, hat der Film von Greta Gerwig (40) in nur drei Wochen umgerechnet beinahe eine Milliarde Euro eingespielt. Die US-Amerikanerin hat mit ihrem Werk somit einen neuen Rekord aufgestellt: Denn "Barbie" ist nun der erfolgreichste Film, bei dem eine Frau Regie geführt hat.

Ryan Gosling sorgt in "Barbie" als Ken für großartige Unterhaltung – besonders musikalisch. Mit seinem Song "I'm Just Ken" schaffte es der Partner von Eva Mendes (49) nämlich erstmals in die Billboard Hot 100. Aktuell belegt der 42-Jährige dort Platz 87.

