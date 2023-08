"Magischer Ort": Gisele Bündchen genießt Urlaub in Brasilien

Sie gönnt sich eine sonnige Auszeit! Hinter Gisele Bündchen (43) liegen turbulente Monate: Im vergangenen Herbst hatten sich das Supermodel und der NFL-Star Tom Brady (46) nach 13 gemeinsamen Jahren getrennt. Daraufhin wagte die Laufstegschönheit mit ihren beiden Kids einen Neuanfang in Miami. Seither gewährt die Zweifachmama regelmäßig private Einblicke in ihr Leben: Aktuell tankt Gisele offenbar neue Kraft auf dem südamerikanischen Kontinent!

Die 43-Jährige ist aktuell in ihrem Heimatland Brasilien unterwegs. Auf Instagram teilt Gisele nun eine Reihe neuer Bilder von ihrer Reise – dabei ist ein Foto schöner als das andere! "Was für ein magischer Ort! Ich bin so aufgetankt und inspiriert", schreibt sie. Ihre neu gewonnene Energie wird auch auf den Schnappschüssen deutlich: Auf einer der Aufnahmen sitzt das Model auf einer Schaukel, während es auf ein traumhaftes Bergpanorama blickt. Ein zweites Pic zeigt die Beauty bei einer Radtour durch die Natur – tierische Streicheleinheiten inklusive.

Erst vor zwei Wochen hatte Gisele ihren 43. Geburtstag mit ihrer Familie bei einem echten Girlstrip gefeiert! "Ich bin so glücklich, dass ich ihn mit meiner Zwillingsschwester und unseren Mädels verbringen durfte", erklärte die Schönheit und fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, dass ich von so viel Liebe umgeben bin."

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2017

Instagram / gisele Gisele Bündchen im August 2023

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Familie an ihrem 43. Geburtstag

