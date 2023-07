Gisele Bündchen teilt Schnappschüsse ihres 43. Geburtstages

Nachdem die letzte Zeit nicht gerade leicht für Gisele Bündchen (43) war, hat sie jetzt viel Spaß mit ihrer Familie! Nach 13 Jahren Beziehung hatten das Supermodel und Footballspieler Tom Brady (45) sich im Herbst 2022 getrennt. Mit den beiden gemeinsamen Kindern startete die Beauty einen Neuanfang in Miami. Zu ihrem 43. Geburtstag ließ sie es sich nicht nehmen, eine Menge Spaß zu haben. In den sozialen Medien postet Gisele Einblicke in ihre Geburtstagsfeier mit ihrer Familie.

"Ich möchte jedem danken, der sich die Zeit genommen hat, uns zu gratulieren und uns positive Gefühle zu senden", schreibt das Model auf Instagram zu den zahlreichen Schnappschüssen ihres Ehrentages. Den feierte sie zusammen mit ihrer Familie bei einem echten Girlstrip! "Ich bin so glücklich, dass ich ihn mit meiner Zwillingsschwester und unseren Mädels verbringen durfte", fügt die Schönheit hinzu. Anscheinend hatten alle eine Menge Spaß: "Ich fühle mich geehrt, dass ich von so viel Liebe umgeben bin."

Ein Insider hatte bereits erklärt, dass die Laufstegschönheit ihren ersten Geburtstag ohne Tom "ganz unauffällig feiern wird". People hatte berichtet, dass Giseles Mutter nur wenige Tage nach ihr Geburtstag hat und die Familie auch diesen gemeinsam feiern werde.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Familie an ihrem 43. Geburtstag

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2017

