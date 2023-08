Sixpack: Diesen Fitnessplan befolgt Muskelpaket Olly Murs

Olly Murs (39) scheint nicht mehr derselbe zu sein! Der Sänger hatte sich im vergangenen Jahr mit Amelia Tank verlobt. An einem Strandtag war er vor seiner Liebsten ganz romantisch auf die Knie gegangen und hatte ihr die Fragen aller Fragen gestellt. Ein Jahr später gaben sie sich dann das Jawort. Seitdem hat sich das Leben des "Troublemaker"-Interpreten mächtig verändert. Der Hottie geht jetzt auch deutlich schlanker durchs Leben – und das dank seiner Frau. So hat es Olly geschafft, seinen Körper zu definieren.

Mit der Times plauderte der "Wrapped Up"-Interpret über das Geheimrezept seines Abnehmerfolgs: seine Frau. Die ist nämlich Bodybuilderin und soll ihren Liebsten mit ihrem Fitnessprogramm angesteckt haben. Sein Tag beginnt wohl um halb neun mit grünem Tee und einem vitaminreichen Beerengetränk. Ein Probiotikum und ein Kurkuma-Shot sollen helfen, Entzündungen zu hemmen. Nach dem Frühstück folgt ein einstündiges Boxtraining. Die restlichen Mahlzeiten sind auch eiweißreich, enthalten viel Gemüse und Kohlenhydrate.

Ob Olly in Sachen Fitness schon mal für Nachwuchs übt? Dafür sollen der Musiker und seine Frau nämlich kurz nach der Hochzeit schon bereit sein. "Wir sind bereit, unseren eigenen kleinen Murs herumlaufen zu lassen", gab Olly vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem Hello Magazine zu. Mit seinem Kind wolle er dann die Insel besuchen, auf der er seiner Liebsten das Jawort gegeben hatte.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im Januar 2023

Instagram / amelia.murs Amelia Tank und Olly Murs

Instagram / amelia.murs Olly Murs und Amelia Tank, Januar 2023

