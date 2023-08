"Unglaublich": Russell Brand schwärmt von Ex-Frau Katy Perry

Wünscht er sich etwa die alten Zeiten zurück? 2009 hatten sich Katy Perry (38) und Russell Brand (48) am Filmset von "Get Him to the Greek" kennen und lieben gelernt. Im selben Jahr verlobten sich die Sängerin und der britische Comedian. Ein Jahr später läuteten auch schon die Hochzeitsglocken bei dem Pärchen – allerdings trennten sich die Eheleute nach nur einem Jahr wieder. Nun plaudert Russell über die Ehe mit Katy!

In der sechsten Folge von "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" schwärmt der Komiker nun von seiner einstigen Frau: "[Katy] ist eine erstaunliche Person und es war irgendwie unglaublich, für einen Moment in dem Auge des zyklonartigen Ruhmes zu leben." Dennoch habe sich der 48-Jährige in der Ehe mit der "Teenage Dream"-Interpretin abgeschottet gefühlt: "Abgesehen von meinen Gefühlen der Zuneigung für Katy war es eine Zeit, die ziemlich chaotisch war."

Was wohl seine Frau Laura Gallacher (36) zu der Schwärmerei sagt? Die Autorin und der Moderator sind bereits seit rund sechs Jahren verheiratet und haben auch schon zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßt. Derzeit erwarten die Eheleute ihren dritten Nachwuchs.

ActionPress Katy Perry und Russell Brand im Dezember 2011

Getty Images Russell Brand bei einer Panel-Diskussion in London im Oktober 2017

ActionPress Russell Brand und Laura Gallacher in Los Angeles

