Diagnose steht: Deshalb musste HealthyMandy operiert werden!

Sie verrät Details! Die deutsche YouTuberin und Fitness-Influencerin HealthyMandy ist stolze Mama eines kleinen Sohnes. Für diesen wünscht sie sich ein Geschwisterchen, weshalb ihr eigentlich ein Embryo eingesetzt werden sollte. Eine kurzfristige Operation veränderte jedoch alle Pläne. Nun verrät der Internet-Star, warum genau er sich dem ungeplanten Eingriff unterziehen musste. Mandy hat nur eine halbe Gebärmutter und nur einen Eileiter!

In ihrer Instagram-Story lässt die Influencerin ihre besorgten Fans wissen, was Ärzte bei ihr feststellen konnten. Mandy erklärt: "Es ist wirklich alles so kompliziert, warum, weshalb die Operation erfolgen musste und warum wir jetzt nicht starten können. Das erfahrt ihr alles ausführlich." Daraufhin verrät die junge Frau nähere Details zu ihrer Diagnose: "Ich habe nur eine halbe Gebärmutter und nur einen Eileiter." Ihr Partner FitnessOskar erklärt auf seinem Account, dass es sich wohl um einen angeborenen Gendefekt handele. Mandy offenbart, dass sie aufgrund der Strapazen bereits eine Adoption in Erwägung gezogen habe.

Bei ihrem Kinderwunsch steht der jungen Frau ihr Partner treu zur Seite. Dieser hatte den gemeinsamen Fans auch von der bevorstehenden Operation erzählt und seine Enttäuschung über den aufgeschobenen Embryotransfer zum Ausdruck gebracht. Trotzdem werde das Paar aber nach vorne schauen und Fans nicht unnötig beunruhigen wollen: "Macht euch keine Sorgen. Es ist keine schlimme OP, aber sehr wichtig für unseren Kinderwunsch."

