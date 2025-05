Ein Jahr alt: HealthyMandy teilt rührenden Baby-Rückblick

HealthyMandy (30) hat jetzt einen besonderen Meilenstein im Leben ihres kleinen Sohnes gefeiert: Der Junge ist ein Jahr alt geworden. Um den ersten Geburtstag ihres Kindes gebührend zu würdigen, postete die Influencerin ein bewegendes Reel auf Instagram, das die schönsten Momente aus dem ersten Lebensjahr des Kleinen zeigt. Zu sehen sind liebevolle Zusammenschnitte direkt nach der Geburt, beim Stillen, Kuscheln, Spielen und während gemeinsamer Urlaube. Begleitet wird das Video von persönlichen Worten. "Jetzt ist er schon ein Jahr alt - ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich für dieses kleine Wunder bin. Es erfüllt mich mit so viel Liebe, Erinnerungen für die Ewigkeit festzuhalten, denn die Zeit vergeht einfach wie im Flug. Ich liebe meine Kinder - bis zum Mond und wieder zurück", schrieb Mandy zu dem Beitrag.

Der Rückblick lässt die Follower an sehr privaten Momenten der Familie teilhaben und zeigt, wie schnell ein Jahr vergehen kann. Dabei hat der Kleine in seinem kurzen Leben schon einiges erlebt – leider auch so manches Unschöne. Erst im März dieses Jahres ist er während des Familienurlaubs in der Dominikanischen Republik an einem Magen-Darm-Bakterium erkrankt, der mit Antibiotika jedoch wieder auskuriert werden konnte. Dank der liebevollen Pflege seiner fürsorglichen Eltern konnte der Nachwuchs der Familie bald wieder genesen. Dass Mandy und ihr Partner FitnessOskar ihr Kind bedingungslos lieben, ist allen klar – immerhin teilen sie dies immer wieder mit der ganzen Welt online.

HealthyMandy begeistert seit Jahren Tausende mit ehrlichen Einblicken in ihr Familienleben und ihren Alltag als Mama. Offen spricht sie auf ihren Kanälen nicht nur über das Glück, das ihre Kinder ihr bereiten, sondern teilt auch Herausforderungen und persönliche Gedanken mit ihrer Community. Dabei geht sie auch immer wieder darauf ein, wie die Schwangerschaft ihr Leben – und ihren Körper – verändert hat. Zuletzt bekannte sie sich sogar dazu, wieder an Gewicht zunehmen zu wollen – nachdem sie sehr lange und hart trainiert hatte, um überflüssige Pfunde zu verlieren.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

