Fans sind in großer Trauer: Sinéad O'Connor wird beerdigt

Sie tritt ihre letzte Reise an. Sinéad O'Connor (✝56) war Ende Juli im Alter von 56 Jahren verstorben. Vor wenigen Tagen wurde dann die Autopsie abgeschlossen – die Ergebnisse werden allerdings erst in einigen Wochen veröffentlicht. Sinéads Angehörige gaben daraufhin bekannt, dass die Beerdigung der Irin am heutigen Dienstag gegen 10:30 Uhr Ortszeit stattfinden soll. Auch viele Fans nehmen ein letztes Mal Abschied von ihrem Idol.

Tausende Trauernde werden laut Mirror erwartet, um der verstorbenen Sängerin die letzte Ehre zu erweisen. Der Trauerzug wird sich entlang der Strandpromenade von Bray ziehen – vorbei an Sinéads ehemaligem Haus Montebello, in dem sie die letzten 15 Jahre gelebt hatte. Vor ihrem Haus legten viele Fans bereits bunte Karten, Blumen, Kränze und Notizen nieder.

Am 26. Juli 2023 wurde die Sängerin nicht ansprechbar in ihrem Haus aufgefunden, heißt es laut Mirror in einem Statement der Polizei. "Der Tod wird nicht als verdächtig behandelt. Es wird eine Akte für den Gerichtsmediziner vorbereitet", erklärten die Beamten damals weiter.

Getty Images Fans trauern um Sinéad O'Connor

Getty Images Sinéad O'Connor, Juli 2012

Getty Images Fans trauern um Sinéad O'Connor

