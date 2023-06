Carina war über Paulinas "Ex on the Beach"-Ausscheiden froh

Carina konnte wohl nichts Besseres passieren! In der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach geht es ganz schön rund. In der Sendung traf Yasin Mohamed (31) auf seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (26). Das Liebesdreieck rund um das einstige Paar und Carina sorgte für mächtig Schlagzeilen. Nachdem sich der Realitystar für seine neue Liebschaft entschieden hatte, musste die 26-Jährige die Show verlassen. Im Promiflash-Interview verrät Carina nun, wie froh sie über Paulinas Ausscheiden war!

"Ich war erleichtert, als Paulina die Villa verlassen hat. Ich hatte die Hoffnung, dass Yasin und ich endlich in Ruhe rumknutschen können", gibt die TV-Bekanntheit ganz offen im Gespräch mit Promiflash zu. Weiter habe Carina mit Yasin nicht gehen wollen. "Für mich war es von vornherein klar, dass ich kein Sex im TV haben werde", stellt sie klar. Dennoch wäre die Beauty mit dem 31-Jährigen gerne intimer gewesen.

Doch wie ging es Yasin nach seiner harten Entscheidung und dem Ausscheiden seiner ehemaligen Partnerin? Denn von Paulina verabschiedete sich der Realitystar nicht! "Ich war emotional überfordert und komplett lost", entschuldigte der ehemalige Temptation Island-Kandidat sein Verhalten in der Sendung.

Instagram / carina.nl Carina Nl im April 2023

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im April 2023

