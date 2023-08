Chrissy Teigen teilt zuckersüßen Schnappschuss ihrer Töchter

Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Das Model und der Musiker gehen bereits seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Nach Tochter Luna (7) und Sohn Miles (5), waren sie Anfang des Jahres zum dritten Mal Eltern geworden – per Leihmutter begrüßten sie dann nur weniger Monate später weiteren Nachwuchs. Seitdem lassen sie auch ihre Community an ihrem Glück teilhaben: Chrissy postet einen Schnappschuss ihrer Töchter, der an Niedlichkeit kaum zu übertreffen ist.

Auf Instagram teilt die Vierfach-Mama ein Foto aus dem gemeinsamen Familienurlaub. Auf dem zuckersüßen Foto schenken die siebenjährige Luna und die fast sieben Monate alte Esti der Kamera ihr allerbestes Lächeln. Die Schwestern präsentieren sich in aufeinander abgestimmten pink-roten Outfits. Dabei deutlich zu erkennen: Die älteste Tochter des Power-Couples scheint in ihrer Rolle als große Schwester richtig aufzugehen. Beschützend hält sie ihr Geschwisterchen in den Armen, während sie sich an diese schmiegt.

Auch Ehemann John teilte via Instagram bereits eine Reihe niedlicher Schnappschüsse aus dem aktuellen Familienurlaub. Ein Bild zeigte seine Liebste Chrissy, wie sie im Pool gemeinsam mit Baby Esti und Luna posiert. "Unser erster Urlaub als sechsköpfige Familie. So weit, so toll!", schrieb der stolze Papa daraufhin zu dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Töchter Luna und Esti

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen mit zwei ihrer Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de