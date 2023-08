Gisele und Co.: Victoria's-Secret-Stars feiern ihr Comeback!

Die Engel sind zurück! Die Marke Victoria's Secret hatte in den vergangenen Jahrzehnten so manches Supermodel weltberühmt gemacht. Heutige Ikonen auf dem Laufsteg wie Gisele Bündchen (43) oder Heidi Klum (50) hatten für das Dessous-Label gearbeitet. Seit einiger Zeit setzte das Unternehmen dann nicht mehr auf die klassischen Schönheiten, sondern ein diverseres Spektrum an Werbegesichtern. Jetzt feiern einige ehemalige Victoria's-Secret-Engel jedoch ihr Comeback!

In einer neuen Kampagne dürfen sich die Fans der Marke über alte Gesichter freuen – denn Gisele, Naomi Campbell (53) und Candice Swanepoel (34) sind wieder da. Das zeigt nun ein Werbeclip der Firma auf Instagram. "In jedem von uns steckt eine Ikone", heißt es dazu. Auf der offiziellen Webseite ist zudem Adriana Lima (42) als Model zu sehen. Die Bewunderer sind begeistert und haben große Hoffnung: "Wir brauchen Gisele zurück auf dem Laufsteg", schreibt ein User aufgeregt.

2019 hatte Victoria's Secret die legendären Fashion Shows eigentlich auf Eis gelegt. Doch jetzt ist das Spektakel zurück – jedoch mit einem ganz neuen Konzept. Ob dann auch legendäre Models wie Gisele und Co. dabei sind, ist noch nicht bekannt, ebenso wie der genaue Termin.

Getty Images Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio und Adriana Lima

Getty Images Gisele Bündchen 2006 bei der Victoria's Secret Fashion Show

Getty Images Die Models bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

