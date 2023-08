Krisengerüchte: Prinz Harry ohne Herzogin Meghan in Japan

Prinz Harry (38) macht einen Solo-Trip. Seit 2018 ist der Royal mit Herzogin Meghan (42) verheiratet. Mit Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) haben die Eheleute zwei Kinder. Während sie sich noch vor einigen Jahren als starke Einheit präsentiert hatten, soll ihre Liebe inzwischen Risse erhalten haben. In den vergangenen Wochen hatten böse Zungen immer wieder behauptet, dass es zwischen ihnen kriselt. Inmitten der Gerüchte ist Harry nun ohne seine Gattin in Japan zu Gast.

Harry ist in Japan – Meghan nicht. Wie ein Video belegt, das The Sun vorliegt, zeigte Harry sich am Dienstag am Flughafen von Tokio. Der 38-Jährige ist für das anstehende ISPS Handa Polo Cup-Turnier angereist. Warum die einstige Suits-Darstellerin ihn zu diesem Termin nicht begleitet, ist unklar – naheliegend ist jedoch, dass Meghan in ihrer Wahlheimat Montecito auf ihre zwei Kinder aufpasst.

In der vergangenen Woche hatte Meghan ihren 42. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hatte sie sich zusammen mit Harry nach einiger Zeit mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Eheleute hatten ihren Ehrentag mit einem Dinner zelebriert und sehr happy gewirkt.

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

