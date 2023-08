"Lerne noch den Umgang damit": Francia Raisa leidet an PCOS

Francia Raisa (35) muss erst mal lernen, mit ihrer Diagnose klarzukommen. Die Schauspielerin war in der Vergangenheit eine der engsten Freundinnen von Selena Gomez (31). 2017 hatte die How I Met Your Father-Darstellerin der Sängerin wegen deren Lupus-Erkrankung sogar eine Niere gespendet. Die Ex-BFF des Popstars muss allerdings auch selbst mit einer schweren Diagnose klarkommen: Sie leidet am PCO-Syndrom. Doch wie geht Francia mit der Krankheit um?

"Meine Freundin hat ein Buch über PCOS geschrieben", lässt sie ihre Follower in ihrer Instagram-Story wissen. Bei der Krankheit produzieren die Eierstöcke überschüssige Hormone, was zu einem hormonellen Ungleichgewicht führt. Deshalb kann es zu unvorhersehbaren Eisprüngen, unregelmäßigen Zyklen oder ausbleibender Periode kommen. "Ich habe auch PCOS und lerne immer noch, damit zu leben", gibt Francia zu. Das Buch ihrer Freundin sei dabei eine große Hilfe. "[Es sind] mehr als nur Worte auf Papier, es sind meine Wahrheit, meine Kämpfe und meine Triumphe in einem", erklärt sie.

Erst wenige Tage, bevor Francia die Diagnose öffentlich machte, hatte sie ihren Geburtstag gefeiert. Und trotz ihres angeblichen Streits widmete Selena ihr liebevolle Worte bei Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag für diesen besonderen Menschen. Egal, wo das Leben uns hinführt, ich liebe dich", schrieb sie und teilte drei Schnappschüsse der beiden.

Anzeige

Getty Images Francia Raisa, "How I Met Your Father"-Star

Anzeige

Getty Images Francia Raisa, Mai 2023

Anzeige

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de