Nach Tod: Angus Cloud (†25) wird in "Euphoria" gewürdigt

Es wird ihm die letzte Ehre erwiesen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Euphoria-Star Angus Cloud im Alter von nur 25 Jahren verstorben ist. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt – seine Mutter glaubt an einen Unfall. Sie hatte ihn leblos in seiner Wohnung gefunden. Die schrecklichen Nachrichten über seinen Tod sorgten für große Anteilnahme auf der ganzen Welt. Jetzt gedenken seiner auch die Macher von "Euphoria" in der Serie.

Wie Deadline berichtet, wird in einigen Episoden eine Gedenkkarte hinzugefügt. So sollen die Zuschauer beispielsweise bei der Pilotfolge oder der Premiere der zweiten Staffel eine Hommage an den Fan-Liebling Fezco sehen. "In Erinnerung an Angus Cloud 1998 - 2023", soll auf der eingeblendeten Karte stehen, auf der auch ein Foto des Schauspielers abgebildet sein soll.

Schauspielkollegin Zendaya (26) würdigte ihren Freund bereits vor wenigen Tagen auf Instagram. Dort schrieb sie zu einem Foto ihres verstorbenen Co-Stars: "Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen [...] oder sein ansteckendes, gackerndes Lachen zu hören". Die beiden "Euphoria"-Darsteller verband eine tiefe Freundschaft.

Anzeige

Getty Images Angus Cloud, Serienstar

Anzeige

Getty Images Angus Cloud im August 2022

Anzeige

Getty Images Zendaya und Angus Cloud, "Euphoria"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de