Sarah Ferguson widmet Beatrice zum Geburtstag süßen Post!

Sarah Ferguson (63) ist stolz auf ihre Tochter! 1988 ging Prinzessin (33) Beatrice als erste von zwei Töchtern aus der Ehe der gebürtigen Londonerin mit Prinz Andrew (63) hervor. Auch nach ihrer Scheidung von dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) hat die Herzogin von York noch ein enges Verhältnis zu ihren Kindern. Wie gut es ist, macht Sarah jetzt in Netz deutlich: In einem rührenden Posting gratulierte sie ihrer Tochter Beatrice zum Geburtstag!

"Alles Gute zum Geburtstag, Beatrice. Du wirst für immer mein Mädchen sein", schrieb die 63-Jährige am Dienstag auf Instagram anlässlich des Geburtstags ihrer ältesten Tochter. Dazu veröffentlichte die Ex von Prinz Andrew zwei süße Schnappschüsse von ihr und Beatrice. Auf einer der beiden Aufnahmen ist Sarah gemeinsam mit ihrer Tochter bei einer Veranstaltung zu sehen – Beatrice scheint auf dem Foto noch ein Teenager gewesen zu sein. Auf dem zweiten Bild sitzt sie mit ihr in einem Auto – auf dieser Aufnahme war Beatrice offensichtlich noch ein Schulkind.

Erst im März durfte Sarahs jüngste Tochter, Prinzessin Eugenie, ihren Geburtstag feiern. Auch der zweifachen Mutter hatte sie auf Instagram einen süßen Beitrag gewidmet. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Eugenie... Frühlingsblumen verraten mir immer, dass die Vorfreude auf deinen Geburtstag bald ansteht, und hier sind wir", hatte sie damals geschrieben.

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2011

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im September 2012

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihren Töchtern Beatrice (l.) und Eugenie (r.)

