Zu kurzes Kleid? Bachelorette Jenny macht den Jungs Ansage!

Da versteht sie keinen Spaß! In der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette verteilt die Influencerin Jennifer Saro die Rosen. Die Traumfrau versucht, unter den verbliebenen Kandidaten ihren Traummann zu finden. In der aktuellen Folge spielt das Thema Kleidung eine wichtige Rolle. Weil mehrere Kandidaten die Garderobe der alleinerziehenden Mutter kommentieren, macht Jenny der Gruppe kurzerhand eine Ansage: Was sie trägt, geht die Jungs nichts an!

Beim Einzeldate mit Oguzhan ist die Zweisamkeit der beiden eher nebensächlich. Denn der Kuppelshow-Teilnehmer hat augenscheinlich viel mehr Diskussionsbedarf über das Outfit der Rosenverteilerin. "Wenn du dich so anziehen möchtest, würde ich sagen: 'Okay, der Ausschnitt ist ein bisschen zu doll", meinte er, was bei Jenny jedoch für Kopfschütteln sorgte. Auch beim darauffolgenden Gruppendate ist die Kleiderwahl der Bloggerin Thema. Daraufhin stellt sie vor versammelter Mannschaft klar: "Was ich trage, steht nicht zur Diskussion. Ich möchte auch nicht wissen, ob es euch zu kurz oder zu tief oder was auch immer ist. Wenn euch das nicht passt, ist das völlig in Ordnung – dann kann man gerne gehen."

Die aktuelle Folge hält für Fans der Show noch ein weiteres Highlight bereit. Bei einem Einzeldate kommt es zum ersten Kuss zwischen Jenny und dem Kandidaten Jesaia. Die Bachelorette zeigt sich nach dem intimen Moment allerdings enttäuscht.

RTL Oguzhan Gencel, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

RTL Kaan und Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

RTL Jennifer Saro und Jesaia bei "Die Bachelorette" 2023

