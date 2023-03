So hat sich Lena Gerckes Leben als Zweifach-Mama verändert

Lena Gercke (35) gibt Einblicke in ihren Familienalltag. Vergangenes Jahr im Juni hatte das Model bestätigt, dass ihr Liebster Dustin Schöne (37) und sie erneut Nachwuchs zusammen erwarten. Ende 2022 war es dann endlich so weit und die stolzen Eltern durften ihre zweite Tochter, die den Namen Lia trägt, in den Armen halten. Seitdem erfreut die ehemalige GNTM-Gewinnerin ihre Fans auch immer wieder mit süßen Mama-Tochter-Bildern. Nun verrät Lena, wie sich ihr Leben als zweifache Mutter verändert hat.

Im Interview mit Gala spricht die Blondine nun ganz offen über ihr Familienleben und erklärt, dass sich seit der Geburt so gut wie alles in ihrem Leben verändert habe. Lena berichtet beispielsweise, dass sie im Moment sehr viel von zu Hause aus arbeite. Dabei komme es auch immer wieder zu witzigen Situationen. "Kürzlich war ich in einem Business-Videocall. [...] Während meiner Meetings stille ich auch. Die Kamera ist dann allerdings aus. Beim Bäuerchenmachen schalte ich sie wieder ein", plaudert die 35-Jährige aus dem Nähkästchen, bevor sie fortfährt: "Plötzlich merke ich, wie sich mein weißes Oberteil grün-gelb färbt. [...] Lias Windel war leider voll".

Ihr Alltag sehe heutzutage so aus, dass sie irgendwann zwischen drei und sechs Uhr aufstehe und ihr Baby für den Tag fertigmache. Danach versuche sie ein paar Stunden zu arbeiten. "Und wenn die Kids im Bett sind, gibt's entweder noch ein bisschen Arbeit oder halt all das, was sonst zu Hause so anfällt", erzählt Lena.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im Februar 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2023

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

