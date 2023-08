Schon wieder: Bam Margera wurde wegen Trunkenheit verhaftet!

Die negativen Schlagzeilen um Bam Margera (43) reißen einfach nicht ab! Immer wieder sorgt der Jackass-Star in den vergangenen Jahren wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht für Aufsehen. Vor allem in den vergangenen Monaten kommt es dabei des Öfteren zu Verhaftungen. Therapien in Entzugskliniken bricht der einstige Skateboarder immer wieder ab. Jetzt gerät Bam erneut in Konflikt mit dem Gesetz: Er wurde wegen Trunkenheit festgenommen!

Wie TMZ berichtet, soll der 43-Jährige am Mittwochmorgen einen lautstarken Streit mit einer Frau vor einem Hotel in Philadelphia gehabt haben. Beamte, die sich der Situation angenommen hatten, stellten bei dem TV-Star einen Alkoholgeruch fest. Auch soll Bam undeutlich gesprochen haben. Aufgrund seiner Trunkenheit und dem ordnungswidrigen Verhalten wurde der ehemalige Stuntman dann von der Polizei festgenommen. Inzwischen sei Bam aber wieder aus dem Gewahrsam entlassen wurden.

Dennoch dürfte sich der Zwischenfall nicht gerade positiv auf den Sorgerechtsstreit mit seiner Noch-Ehefrau Nicole Boyd um den gemeinsamen Sohn Phoenix auswirken. Wie Radar Online vor wenigen Tagen berichtete, wolle seine Ex das alleinige Sorgerecht für den Fünfjährigen haben. Bam dürfe den Kleinen nur dann sehen, wenn er seinen Entzug abschließt und den Drogen sowie dem Alkohol fern bleibt.

ActionPress Bam Margera in Malibu

Getty Images Bam Margera posiert

Instagram / bam_margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix im Dezember 2022

