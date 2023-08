Shania und Davina Geiss wollen wieder zu ihren Eltern ziehen

Ob da etwa das Heimweh zugeschlagen hat? Die Geissens gehören zu den berühmtesten Persönlichkeiten der deutschen TV-Welt. Inzwischen gibt es von der Realityshow der Familie bereits 20 Staffeln. Mit den Jahren sind auch Davina (20) und Shania (19) aus dem Schatten ihrer Eltern getreten und konnten sogar mit einer eigenen Show begeistern. Das führte dazu, dass die beiden sich auch räumlich von ihren Eltern trennten – bis jetzt. Davina und Shania wollen wieder zu ihren Eltern ziehen!

Im SWR-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" plaudern die Geissens über die enge Verbindung ihrer Familie. "Die Kinder haben das mal ausprobiert", sagt Robert (59) über die einstigen Umzugspläne seiner Töchter in eine eigene Wohnung. "Die Kinder zwingen uns, dass wir wieder einziehen, damit wieder Ordnung herrscht", erzählt das Familienoberhaupt weiter. Es müsse ja schließlich jemanden geben, der aufräume und Disziplin ausüben würde.

Egal wo die Mädels auch leben, solange sie einander haben, scheint die Welt in Ordnung. Shania und Davina sind nämlich ganz vernarrt in die jeweils andere. Der jüngste Spross gratulierte seiner Schwester vor wenigen Tagen auf Instagram mit ein paar süßen Worten. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine großartige Schwester. [...] Du bist der Sonnenschein in meinem Leben, meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht und meine beste Freundin zu jeder Zeit", schrieb Shania.

Anzeige

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

Anzeige

Instagram / davinageiss Shania und Davina Geiss, Kinder von Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Shania und Davina Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de