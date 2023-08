Davina Geiss schwärmt von ihrer jüngeren Schwester Shania

Sie gehen gemeinsam durch dick und dünn. Die Geissens gehören zu den berühmtesten Persönlichkeiten der deutschen TV-Welt. Inzwischen verzeichnet die Reality-Show der Familie bereits 20 Staffeln – und auch Davina (20) und Shania (19) haben bereits ihr eigenes Format. Während "Davina & Shania – We Love Monaco" die beiden Millionärstöchter in ihrem mal mehr und mal weniger glamourösen Alltag begleitet, teilen sie diesen auch regelmäßig auf Social Media. In einem aktuellen Posting richtet Davina jetzt rührende Worte an Shania.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine großartige Schwester. [...] Du bist der Sonnenschein in meinem Leben, meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht und meine beste Freundin zu jeder Zeit", schwärmt der jüngste Geiss-Nachwuchs auf Instagram von seiner Schwester. Den rührenden Worten fügt sie eine Reihe von Schnappschüssen der beiden hinzu. Diese zeigen mitunter die besonderen Momente der Geschwister in ihren Kinderjahren. "Ich werde Mama und Papa für immer dankbar sein, dass sie so eine wunderbare Seele geschaffen haben. Du bist der schönste, mutigste und stärkste Mensch, den ich kenne", schreibt Davina.

Während ihr aktueller Post an Niedlichkeit wohl kaum zu übertreffen ist, sorgte das Duo kürzlich für einen Schockmoment bei seinen Fans. In ihrer Instagram-Story verriet Davina: "Shania und ich hatten vor zwei Tagen einen kleinen Autounfall. Zum Glück ist uns nichts passiert. [...] Jemand ist uns hinten reingefahren."

Anzeige

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / davinageiss Shania und Davina Geiss, Kinder von Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de