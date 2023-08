Tuch überm Kopf und im Rollstuhl: Was ist los bei Megan Fox?

Was genau möchte sie verstecken? Megan Fox (37) scheint derzeit wieder glücklich mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (33) zu sein. Vor einigen Monaten hatten noch Krisengerüchte die Runde gemacht. Doch die Schauspielerin und der Musiker versöhnten sich. Ruhig wird es um die "Transformers"-Darstellerin trotzdem nicht. Erst vor wenigen Tagen wurde sie auf einer Kirmes geschubst. Jetzt polarisiert Megan mit diesen neuen Bildern!

Schnappschüsse, die Mirror vorliegen, zeigen die Hollywood-Bekanntheit in einem ziemlich ungewöhnlichen Setup. Sonst sieht man die Dreifachmama meist topgestylt auf dem roten Teppich – dieses Mal erwischten Paparazzi sie nach einem Besuch beim Beauty-Doc. Megan wurde in einem Rollstuhl rausgefahren, ihr Gesicht war von einem schwarzen Tuch bedeckt. Könnte es also sein, dass sie etwas an ihrem Gesicht hat machen lassen?

Megan bestätigte bisher nicht, je eine Schönheits-OP gehabt zu haben. Jedoch hatte sie in einem Interview betont, auch nichts dagegen zu haben. "Ich würde jedem, der eine Schönheits-OP möchte, raten, vorher eine Therapie zu machen, um herauszufinden, woher dieser Wunsch kommt", hatte sie erklärt. Denn diese Entscheidungen hätten auch etwas mit dem Selbstbewusstsein zu tun.

