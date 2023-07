Megan Fox geschubst: Neue Erkenntnisse zum Kirmes-Vorfall

Dieser Vorfall dürfte Machine Gun Kelly (33) und Megan Fox (37) einen ordentlichen Schrecken eingejagt haben! Während das Paar den Orange County Fair – eine Kirmes in New York – besuchte, versuchte ein Passant, den Musiker zu schlagen. Daraufhin brach ein Gerangel zwischen dem Bodyguard des "Pressure"-Sängers und des Angreifers raus, bei dem Megan in einen Zaun gestoßen wurde. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Zwischenfall? Ein Angehöriger des Angreifers packt jetzt aus!

Nelson Zuniga – der Bruder des Streithahns Angel – berichtet jetzt gegenüber TMZ von der Auseinandersetzung. Laut ihm habe die Rangelei begonnen, nachdem Angel eine taktlose Bemerkung über Megan gemacht habe. "Angel sagte zu Megan, als sie an ihm vorbeiging: 'Oh, du bist verdammt schön!'", erinnert sich der Zeuge. Daraufhin habe MGK Angel angeblich angegriffen, worauf dieser sich gewehrt habe.

Offenbar ist Megan bei der Schubserei aber nichts passiert. In einem Video des Vorfalls sieht man der Schauspielerin zwar deutlich an, dass sie sich erschrocken hat – doch direkt im Anschluss setzen die Transformers-Darstellerin und MGK ihr Date auf der Kirmes fort.

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Instagram / jacobschwartzhair Megan Fox posiert mit neuer Frisur

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

