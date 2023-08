Warum nahm Adrian die Rose von Bachelorette-Jenny doch an?

Seit ein paar Wochen sucht Jennifer Saro im Rahmen der aktuellen Bachelorette-Staffel nach ihrem Mr. Right! Einer ihrer Kandidaten spielte in der neuen Folge allerdings mit dem Gedanken, die Show freiwillig zu verlassen und nach Hause zu fliegen: Adrian Alian (27) wollte kurzzeitig das Handtuch werfen – allerdings blieb der Aachener Jenny dann doch erhalten. Aber warum entschied sich Adrian letztendlich doch dafür, Jennys Rose anzunehmen und weiterhin um ihr Herz zu kämpfen? Promiflash hat bei ihm nachgefragt...

"Ich hatte das Gefühl, ich würde es bereuen, wenn ich diese Rose nicht annehme", erklärt Adrian im Promiflash-Interview sein Gefühlschaos vor Ort. Ihm sei zwar bewusst gewesen, dass es zu diesem Zeitpunkt zwischen ihm und Jenny nicht sonderlich gut lief – dennoch habe er der Liebe noch eine Chance geben wollen. "Etwas in mir hat gesagt, dass ich über meinen Schatten springen und die neue Woche einfach auf mich zukommen lassen soll", fasst er zusammen.

Aber warum zweifelte Adrian denn eigentlich überhaupt an seiner Bachelorette-Teilnahme? "Ich war überfordert mit der ganzen Situation. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Zwischen mir und Jenny lief es zu dem Zeitpunkt auch nicht so berauschen und ich hatte einfach keine Lust darauf, verletzt zu werden", zählt der Bürokaufmann auf.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL Jennifer und Adrian bei "Die Bachelorette"

RTL / Markus Hertrich Adrian Alian, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

